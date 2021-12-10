Свердловский омбудсмен высказалась против введения QR-кодов в общественном транспорте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова считает нецелесообразным введение QR-кодов в общественном транспорте. По мнению омбудсмена, такая мера может привести к неоправданному скоплению людей.

"Я не считаю, что QR-коды нужны повсеместно. Я, например, не хотела, чтобы у нас вводили QR-коды в общественном транспорте, потому что это замедлит работу людей. Нужно находить альтернативные источники защиты человека", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Мерзлякова отметила, что QR-коды нельзя вводить в местах, где при проверке может скапливаться большое количество людей. При этом омбудсмен считает, что введение QR-кодов в кафе и ресторанах оправдано.

В Свердловской области с конца ноября наблюдается снижение ежедневно регистрируемых случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 185 443 случая заражения, выздоровело 161 097 человек, умерло 8 724 человека.