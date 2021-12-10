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Пандемия COVID-19

Медики ФРГ считают, что в конце января "омикрон" будет доминирующим штаммом в стране

Эксперт отметил, что "даже если "омикрон" ведет к более легкому течению болезни, клиники все равно могут столкнуться с большими проблемами

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Междисциплинарная ассоциация интенсивной терапии и неотложной медицины Германии считает, что уже в конце января следующего года штамм "омикрон" будет доминирующим в ФРГ. Такое мнение выразил представитель ассоциации Кристиан Караяннидис в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

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"Мы исходим из того, что "омикрон" очень быстро возьмет верх. Это означает, что число новых заражений на Рождество начнет расти, а уже в конце января "омикрон" может стать доминирующим вариантом", - отметил эксперт.

Караяннидис указал на то, что даже если "омикрон" ведет к более легкому течению болезни, нежели доминирующий сейчас штамм "дельта", клиники все равно могут столкнуться с большими проблемами. "При варианте "дельта" в среднем в отделения интенсивной терапии попадают в конечном итоге 0,5-0,6% пациентов. При "омикроне" и показатель в 0,2% может стать проблемным, поскольку из-за резкого роста числа случаев заражения одновременно в интенсивной терапии может оказаться очень много пациентов", - считает медик.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в более чем 50 странах.

Теги
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