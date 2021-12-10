Российские студенты смогут отдыхать на курорте Шерегеш в Кузбассе по специальной программе

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Кузбасский государственный технический университет с 2022 года организует для студентов со всей России туры на популярный горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, где у вуза есть собственный центр отдыха. Проект по развитию студенческого туризма получил федеральную поддержку, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В 2022 году мы откроем наш Центр отдыха "Политех" для студентов всей страны в рамках федерального проекта программы развития студенческого туризма, разработанной Минобрнауки России по поручению президента России. Вместе со студенческим активом сейчас мы разрабатываем интересные для молодежи России туристические маршруты, экскурсионные и культурные программы в Шерегеше", - сказал представитель вуза.

По замыслу студентов кузбасского политеха, для молодежи со всей страны в Шерегеше запустят уникальный маршрут под названием "В поисках снежного человека". По легенде йети обитает в окрестностях туристического курорта. Участники студенческих туров смогут заняться горнолыжным спортом на склонах Шерегеша, а также познакомиться с природным и национально-культурным разнообразием Горной Шории.

Проект КузГТУ в Шерегеше вошел в число лучших по итогам Всероссийского конкурского отбора вузов для поддержки деятельности по популяризации студенческого туризма среди обучающихся. Как пояснили в пресс-службе, финансирование на реализацию проекта выделят в 2021 году, точная сумма уточняется.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 годов здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. Новый 40-й зимний сезон в Шерегеше был открыт 13 ноября. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.