Россияне назвали самые популярные страны для "зимовки"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Наиболее популярными среди россиян странами для длительных поездок этой зимой стали Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. Об этом говорится в результатах исследования "Яндекс.Путешествий", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Оказалось, что самые популярные страны для длительных поездок - Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. А наиболее популярные направления - Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул", - говорится в исследовании.

Ранее среди наиболее популярных стран для "зимовки" россиян были Вьетнам и Индонезия, однако в этом году из-за влияния пандемии и связанных с ней ограничений их место заняли Сербия и Шри-Ланка. Рост интереса к Таиланду вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, однако страна все же менее популярна, чем Армения, куда сейчас проще попасть, отметили аналитики.

"Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в теплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный", - подчеркнула руководитель "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер.

Согласно исследованию, россияне планируют жить зимой в теплых краях в среднем пять недель. При этом самые длительные поездки займут более трех месяцев. Дешевле всего было купить авиабилеты на эту зиму в Армению и Турцию - в среднем 16,2 тыс. рублей за рейс туда и обратно, а дороже всего - в Таиланд (более 58 тыс. рублей) и США (около 49 тыс. рублей). Средняя стоимость перелетов в Турцию и Индию снизилась до уровня 2019 года - до 15,5 тыс. рублей и 36,2 тыс. рублей соответственно.