Минздрав ЮАР заявил, что воздействие омикрон-штамма аналогично другим вариантам COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Исследования омикрон-штамма, уже проведенные южноафриканскими учеными, свидетельствуют о том, что он ведет себя в целом как и предыдущие варианты коронавируса. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Паахла на брифинге, который транслировался на правительственном портале.

"Нет никакой необходимости испытывать повышенную тревогу по поводу омикрон-штамма, - подчеркнул он. - Мы ожидаем, что этот вариант будет вести себя сходным с предыдущими штаммами образом". При этом глава Минздрава отметил, что заражение омикрон-штаммом переносится легче. "Что касается тяжести заболевания, есть признаки того, что оно может быть менее тяжелым", - сказал министр, подчеркнув, что вакцинация является главным инструментом защиты от омикрон-штамма.

Выступившая на брифинге генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей сообщила, что сейчас в больницы страны в связи с коронавирусом в основном поступают люди, которые не сделали прививку от COVID-19. "Омикрон-штамм обладает способностью преодолевать защиту, созданную в организме человека вакциной, - отметила она. - Однако у вакцинированных течение болезни проходит значительно легче, чем у тех, кто не имеет прививки. Очень немногие из прошедших вакцинацию попадают в больницу, но они находятся там в среднем 2,4 дня, после чего возвращаются домой".