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В 2021 году президентские гранты получила 1 тыс. молодых ученых

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что еще более 1 600 аспирантов смогли получить средства на фундаментальные исследования

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Президентские гранты смогли получить 1 тысяча молодых ученых в 2021 году, об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Конгресса молодых ученых.

"Президентские гранты молодым ученым - в этом году их получила 1 тыс. человек, персональные, именные", - сказал Чернышенко.

Он уточнил, что еще более 1 600 аспирантов смогли получить средства на свои фундаментальные исследования, всего поддержано 920 проектов.

Чернышенко отметил, что наука в стране молодеет, так, в этом году открыты 1 200 новых ставок для молодых ученых до 35 лет. Кроме того, создано более 120 лабораторий под руководством молодых исследователей.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря. Он объединяет более трех тысяч человек со всей страны: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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