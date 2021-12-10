Чернышенко заявил, что примерно 62% школьников гордятся российской наукой

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Около 62% российских школьников гордятся российской наукой, такие данные были получены в ходе опроса. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Конгресса молодых ученых.

"62% опрошенных школьников заявляли, что испытывают гордость за российскую науку. Причем это на несколько десятков процентов выше, чем это было на прошлых срезах", - сказал он.

Чернышенко отметил, что родители все чаще связывают будущее своих детей с наукой, так как "они понимают, что это престижно, стабильно".

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря. Он объединяет более трех тысяч человек со всей страны: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.