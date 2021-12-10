Фальков предложил проводить конгресс молодых ученых ежегодно

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Конгресс молодых ученых, который проходит 8-10 декабря в Сириусе и является заключительным событием объявленного в России Года науки и технологий, должен стать ежегодной традицией. Об этом в пятницу на Конгрессе заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Конгресс молодых ученых должен стать ежегодным мероприятием", - сказал он, выступая на пленарном заседании.

Фальков назвал событие успешным в контексте главного достижения Года науки и технологий, которым стало то, что "наука стала гораздо ближе к школьникам и студентам".

Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Ожидается, что форум объединит более 3 тыс. человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.