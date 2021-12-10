Новак обсудил с горняками Кузбасса повышение безопасности на шахтах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак в рамках рабочей поездки в Кемеровскую область, где 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана и погиб 51 человек, встретился с шахтерами и семьями погибших. Их мнение по вопросам повышения безопасности на угледобывающих предприятиях будет учтено правительственной комиссией, сообщил Новак журналистам в пятницу.

"Сегодня я встречался с несколькими семьями, с рабочими. [Мы] поговорили о том, как лучше обеспечить и повысить безопасность работы на шахтах. Это все будет учтено при работе нашей в дальнейшем и [в работе правительственной] комиссии, и в целом, чтобы безопасность на шахтах была обеспечена на высоком уровне", - сказал Новак.

Он также отметил, что в ближайшее время будут завершены единовременные выплаты из всех источников семьям погибших и пострадавшим. В больницах, по последним данным, остаются еще двое пострадавших при аварии. "Вся необходимая помощь Кемеровской областью оказывается", - добавил вице-премьер.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. В настоящий момент найдены и подняты на поверхность тела 50 человек, поиски еще одного погибшего горняка продолжаются. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.