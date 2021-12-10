Маршруты в "Яндекс.Картах" озвучила певица Айгель Гайсина

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Солистка российского дуэта "АИГЕЛ" Айгель Гайсина озвучила автомобильные маршруты в "Яндекс.Картах". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Солистка российского электронного хип-хоп-дуэта "АИГЕЛ" Айгель Гайсина стала новым проводником для водителей в "Яндекс.Картах". Она присоединилась к проекту "Свои в городе", где известные люди озвучивают автомобильные маршруты", - говорится в сообщении.

Певица записала для сервиса более 160 фраз. Уточняется, что включить ее озвучку можно в личном профиле приложения, выбрав в настройках "Звук" и "Голос".

В пресс-службе добавили, что в проекте "Свои в городе" уже поучаствовали Zivert, Рената Литвинова, "Каста", Wylsacom, Илья Лагутенко и Ирина Горбачева. В "Яндекс.Навигаторе" голоса появятся позже.