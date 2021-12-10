В Псковской области предполагается к 2030 году решить кадровую проблему в школах

ПСКОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Ведущий вуз Псковской области - Псковский государственный университет к 2030 году предполагает помочь региону решить проблему кадрового дефицита в образовании: с Высшей школой экономики вуз разработал сетевые образовательные программы для подготовки учителей, завучей и директоров школ, сообщил в пятницу ТАСС проректор по инновационному и цифровому развитию ПсковГУ Сергей Куклев.

Проблема нехватки школьных кадров для области крайне актуальна - губернатор Михаил Ведерников сообщал, что область входит в тройку регионов с самым большим дефицитом педагогических работников.

"К 2030 году наш вуз на 100% закроет кадровые потребности в педагогических работниках и руководителях школ Псковской области. Мы запустили две сетевые образовательные программы, которые разрабатывали вместе с Высшей школой экономики. Мы готовим не только кадры, которые будут работать в школах в качестве педагогов, но и те кадры, которые осуществляют по-новому управленческую деятельность: завучей, директоров школ, которые потом займут места в руководстве в системе управления средним и общим образованием на уровне региона", - сказал собеседник агентства.

Образовательные программы являются программами двойного диплома - после их окончания выпускники получают два диплома - от ПсковГУ и от ВШЭ. "Мы создали шесть институтов и во всех есть педагогическое направление, мы готовим педагогов по разным направлениям. <...> Одно из первых - это трансформация образовательных программ, по которым ведем подготовку кадров для систем среднего и общего образования. Мы делаем ставку на переформатирование самой подготовки на уровне бакалавриата и магистратуры и на запуск сетевых образовательных программ", - уточнил Куклев.

По его словам, псковский вуз вместе с администрацией региона и вузами-партнерами намерен решить и проблему дефицита кадров в дополнительном образовании. "Уже достигнута договоренность с властями, мы получим часть контрольных цифр приема на подготовку педагогов в рамках дополнительного образования для всей Псковской области и рассчитываем использовать свой потенциал сетевого взаимодействия, который у нас достигнут в плане взаимодействия с ВШЭ, у которых одна из сильнейших школ в стране по подготовке кадров для среднего и общего образования. Одно из направлений - собственные кадры дотянуть до такого уровня, чтобы они имели уровень подготовки федерального масштаба, а не только работали в местной системе образования", - сказал Куклев.