В Саратове создали самую длинную пешеходную зону в Европе

ТАСС, 10 декабря. Восьмикилометровое пешеходное кольцо, которое стало самой большой по протяженности пешеходной зоной в Европе, создали в Саратове. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы.

"Вячеслав Володин осмотрел после реконструкции старую набережную в Саратове. На сегодняшний день работы завершены. В областном центре создана самая большая по протяженности пешеходная зона в Европе - длиной восемь км", - говорится в сообщении.

Пешеходное кольцо проходит через историческую часть города и включает трехкилометровую территорию набережной и нового пляжа. Кольцо связывает городской парк, сквер на Рахова, площадь Кирова, проспект Кирова и улицу Волжскую. Володин отметил, что теперь необходимо наполнять пешеходную зону содержанием. Ранее он предлагал расположить там детские и спортивные площадки. На проспекте Кирова рядом с Детским миром, где снесли ларьки, предполагается сделать детскую площадку и зону отдыха.

Инициатором строительства пешеходного кольца выступил Вячеслав Володин в 2016 году. Работы начались с улицы Волжской, которая стала тогда пешеходной.