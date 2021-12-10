Как встретить Новый год и не навредить экологии

Плоская ель, нарядный фикус, заранее подготовленный список вещей и другие альтернативные способы украсить дом и поздравить близких с Новым годом, не навредив экологии

В последнее время дизайнеры наблюдают новую тенденцию: отказ от традиционных способов украшения дома к Новому году и поиск альтернативных вариантов. Однако экологи утверждают: мнение, что искусственная елка — гуманный способ встретить Новый год, на самом деле является заблуждением. Ель из металла и пластика куда опаснее для экологии, чем выращенное специально для продажи дерево. "При производстве искусственных елок используются невозобновляемые природные ресурсы, — говорит руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко. — К тому же большая их часть делается в Китае, то есть их приходится везти за 6–7 тыс. км". Greenpeace рекомендует сдавать искусственные елки в пункты приема пластика. "Переработать такую елку можно, но надо все равно понимать, что потраченная на ее производство энергия не восстановится", — продолжает Ярошенко. В такой ситуации поиск альтернативных вариантов украшения дома становится еще более актуальным. Благо, что способов создать праздничное настроение, не прибегая ни к живым, ни к искусственным деревьям, немало. Запилить себе елку "Люди стараются отходить от ортодоксального понятия елки, — говорит архитектор и дизайнер Алексей Балашов. — Одни заботятся о сохранности экологии, другие просто хотят выделиться". По его словам, самой распространенной и простой альтернативой для тех, кто объявил протест традициям, остается хендмейд. Возможностей и вариантов сделать елку своими руками множество. Например, столярная мастерская на московском дизайн-заводе "Флакон" открывала специальный мастер-класс по изготовлению деревянных елок, который пользовался большой популярностью у горожан. "Многие действительно не хотят смотреть, как их елка на протяжении десяти дней постепенно умирает, — говорят в мастерской "DIY-академия Bosh". — Приходят и те, кто просто хочет интересно провести время. Прикольно, когда вы вместе пилите что-то с друзьями, заказываете при этом пиццу и отдыхаете".

Для создания елки участникам мастер-классов предоставляют экологически чистый материал — фанеру и все необходимые инструменты. А высоту и ширину елки можно выбрать самостоятельно. "Обычно делают небольшие елки, сантиметров 30–40, — рассказывают в академии. — Можно сделать и большую ель, просто это больше по стоимости и времени". По словам организаторов мастер-класса, на превращение листа фанеры в ель необходимо два-три часа и порядка 2 тыс. рублей. "Недавно приходили папа с дочкой, решили попилить елку с утра, у них ушло всего два часа, — рассказывает сотрудница мастерской. — Папа выпиливал детали, девочка их шлифовала". Деревянная елка декорируется так же легко, как и привычное зеленое дерево, — можно повесить на нее гирлянды, шарики и игрушки. Все равно выбрасывать Однако украсить дом в канун Нового года можно и не покидая его стен. Например, можно нарядить фикус или любое имеющееся у вас растение. Экологи призывают сделать экоелку из подручных материалов, не покупая лишнего.

"Наверняка у вас найдется стопка книг, ненужный картон, канцелярские кнопки, светодиодные гирлянды. Это может превратиться в елку, — говорит экс-пресс-секретарь Greenpeace России Ирина Власова. — Все зависит от фантазии". Greenpeace напоминает тем, кто стремится соблюсти все экоправила при украшении своего пространства, что важно использовать материалы, которые потом можно сдать на переработку, — стекло, бумагу, металл. Также украсить елку и дом можно шишками, фруктами, пряниками, конфетами. А вот от пластика лучше отказаться: в нем могут содержаться опасные вещества, например фталаты, которые вредны для людей. Кроме того, рекомендуется постараться оставить материалы "чистыми". "Если делать елку из картона, то не использовать клей, — поясняет Ирина. — Иначе картон уже нельзя будет переработать. Задача усложняется, но так даже веселее!" Тень от елки и другие вызовы традициям Как рассказала ТАСС архитектор и дизайнер Анастасия Королева, именно настенные елки сейчас являются лидером альтернативного новогоднего интерьера. "У многих дома есть грифельная доска, где можно нарисовать елку, а на двусторонний скотч прикрепить уже сами украшения, — рассказала Анастасия. — Или на тот же двусторонний скотч в виде елочки к стене крепят заранее заготовленные ветки. На них можно намотать гирлянды на аккумуляторах". Среди плюсов настенной елки дизайнер отмечает, что, с одной стороны, это красиво и создает нужную атмосферу, с другой — практично. "Легко делается, легко убирается и занимает мало места в студиях или однокомнатных квартирах", — говорит Анастасия. Плоская елка может быть и независимым от стены элементом, если сделать ее из фанеры или листов керамогранита. "Такие елки тоже занимают мало места, — рассказывает дизайнер Алексей Балашов. — И их можно прислонить к любой поверхности, где нет сильного движения". Также в тренде остаются геометрические фигуры и скошенные пирамиды.

"Сделать нечто подобное может любой желающий, — отмечает Алексей. — Достаточно скачать в интернете разверстки геометрических фигур, склеить их и скомпоновать в елку". Для тех, кто бережет не только природные ресурсы, но и пространство в квартире, хорошим вариантом может стать подвесная елка. "Для этого подойдет кронштейн, стойка для камер или микрофонов, — отмечает Балашов. — Затем уже на эту конструкцию подвешивают предметы в виде треугольников ели. Это могут быть шарики, шишки, ракушки. Зависит от вкуса". По словам дизайнеров, в моде и так называемые световые елки, то есть когда точечные светильники так располагаются в пространстве, что образуют на стене тень в виде елки. Но здесь уже без специальных навыков не обойтись. Другая современная альтернатива привычному новогоднему дереву — плоские поверхности в форме треугольника или пирамиды, которые декорируются мхом. "Мох вымочен в глицерине и может окрашиваться в несколько цветов. Это тоже эковариант, где используются только природные материалы", — говорит Алексей Балашов. По словам дизайнера, такая конструкция легко раскладывается по ящикам и служит примерно столько же, сколько искусственная новогодняя ель: около десяти лет. Впрочем, как говорят эксперты, от елок отказываются не только жители небольших квартир, но и обитатели загородных домов и таунхаусов. "Многие вообще не ставят елей, берут освещением, игрушками, настенными композициями, очень популярны настенные венки", — рассказала Анастасия Королева. Другой вариант, который популярен у тех, кто отмечает Новый год в частном доме, — украшение елки, растущей прямо на участке. "Очень часто люди сажают отдельную елку, выбирая самое лучшее место на участке, — "а вот тут у нас будет новогодняя елка", — говорит дизайнер. Как сохранить саженцы до весны Еще одной популярной новогодней экотенденцией стали саженцы. Идея поставить живое дерево в дом на праздники, а по весне посадить его в землю весьма привлекательна — вместо того, чтобы использовать срубленное дерево, ель, напротив, будет посажена в землю.