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Пандемия COVID-19
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В Москве впервые с 26 октября за сутки выявили менее 90 смертей из-за ковида

Днем ранее в городе умерли 92 пациента

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 89, при этом впервые с 26 октября умерших оказалось менее 90. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 35 124 смерти из-за ковида, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Днем ранее в городе умерли 92 пациента.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 477 против 2 948 днем ранее. Всего выявили 1 978 376 случаев. В относительном выражении прирост составил 0,18%.

Были выписаны по выздоровлению 3 372 пациента за сутки, за все время вылечились 1 805 490. В настоящее время в столице продолжают лечение 137 762 человека.

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