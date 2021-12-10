Коэффициент распространения ковида в России остался на уровне 0,94

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу остался на отметке 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель, как и в четверг, превышает единицу только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Красноярском крае, где он вырос до 1,02.

В Ростовской области индикатор равен ровно 1, в Пермском крае - 0,99 (он опустился ниже единицы впервые с середины ноября), в Свердловской области - 0,97, в Воронежской - 0,95, в Нижегородской - 0,93. В Москве коэффициент составил 0,92, в Подмосковье и Санкт-Петербурге - 0,9, в Самарской области - 0,86.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.