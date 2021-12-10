В Амурской области свободный коечный фонд в ковидных госпиталях составляет почти 20%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд в ковидных госпиталях Амурской области составляет почти 20%. Всего в регионе работает девять инфекционных и шесть провизорных медучреждений для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На территории области продолжают функционировать девять инфекционных и шесть провизорных госпиталей общей численностью 2 350 коек. Свободный коечный фонд составляет 18,21%. На лечении в медицинских организациях находятся 8 043 пациента с коронавирусом и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 1 639 пациентов (20,4%), на амбулаторном лечении 6404 пациента (79,6%)", - говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения региона, кислород в инфекционных госпиталях имеется, поставки осуществляются регулярно, резерв создали.

В Амурской области зарегистрировали 48,8 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией, 554 человека умерли.