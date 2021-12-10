Елизавета II поздравила личный состав авианосца Queen Elizabeth с завершением похода

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поприветствовала личный состав флагмана военно-морских сил Соединенного Королевства авианосца Queen Elizabeth с завершением самого длительного со времени Второй мировой войны похода британских кораблей. Об этом сообщает в пятницу газета The Daily Telegraph.

После почти 7-месячного похода во главе международной авианосной ударной группы (АУГ) авианосец, преодолев 49 тыс. миль (78,8 тыс. км) с заходом в порты Японии, Южной Корее и Сингапура, возвратился на базу в Портсмут.

Ее Величество назвала важной миссию группировки "по налаживанию отношений с другими государствами" в открытом письме к военным морякам. "Мне было приятно услышать о той важной работе, которую вы проделали для построения отношений между Соединенным Королевством и более чем двадцатью странами за время вашего семимесячного похода", - отметила королева. Монарх пожелала всем 3,7 тыс. моряков группы "проведения самого приятного и спокойного Рождества в кругу семьи".

При входе в июле Индийский океан на Queen Elizabeth произошла вспышка коронавируса. Было отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана, заболевшие выявлены и на других кораблях АУГ. В ноябре при выполнении штатного полета с борта авианосца в Средиземное море упал истребитель F-35B Lightning II ("Лайтнинг-2") стоимостью около $134 млн. Летчик катапультировался.

Поход Queen Elizabeth

Развертывание АУГ, по замыслу Лондона, должно было продемонстрировать повышенное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов, а также готовность Соединенного Королевства вместе с союзниками стоять на страже международного порядка. Помимо кораблей Sullivans, Evertsen, Defender и Fort Victoria, эта группа включает в себя атомную подводную лодку типа "Астьют" с ракетами "Томагавк" на борту, эсминец Diamond, два фрегата типа 23 Kent и Richmond, а также танкер Tidespring.

Авиакрыло авианосца сформировано из 18 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II в составе британской и американской эскадрилий, четырех ударных морских вертолетов Wildcat, семи противолодочных морских вертолетов Merlin и трех транспортных вертолетов Merlin.

Об авианосце

HMS Queen Elizabeth, на строительство которого ушло более восьми лет и было потрачено 3,1 млрд фунтов стерлингов ($4,3 млрд), был включен в состав британских ВМС в декабре 2017 года. Это головной корабль в серии из двух авианосцев для британского флота. Назван в честь королевы Англии Елизаветы I (1533-1603). Это крупнейший корабль ВМС страны за историю флота и самый крупный боевой корабль, когда-либо построенный в Великобритании.

Полное водоизмещение HMS Queen Elizabeth достигает 70,6 тыс. тонн, длина - 280 м, ширина - 73 м. Максимальная скорость хода авианосца составляет 26 узлов, дальность плавания - до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км). Экипаж состоит из 679 человек. Авиагруппу корабля составляют до 40 самолетов и вертолетов, в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до 9 противолодочных вертолетов и 4-5 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения. При необходимости HMS Queen Elizabeth может принять на борт до 70 летательных аппаратов.