Spotify: россияне в 2021 году слушали корейскую поп-музыку, а в классике предпочли Баха

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Корейская поп-музыка по итогам 2021 года опередила по популярности в России канадскую и американскую, русский рэп и рок - зарубежный, Иоганн Себастьян Бах и Вольфганг Амадей Моцарт - других классиков. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе аудиостримингового сервиса Spotify.

"Безоговорочные лидеры в рейтинге поп-исполнителей - южнокорейский бойз-бэнд BTS, который продолжает доминировать не только в российских, но и в общемировых чартах", - отметили в компании. На втором месте по популярности среди российских слушателей канадский исполнитель The Weeknd и американка Билли Айлиш. В топ-10 вошли и отечественные музыканты: дуэт HammAli & Navai, певица Zivert, группа Artik & Asti, музыкант Ramil’.

В первую десятку популярных в России рэп-исполнителей попали исключительно русскоязычные артисты: Моргенштерн, Скриптонит, Miyagi & Andy Panda, Kizaru, OG Buda и другие.

"Разнообразие вкусов российской аудитории подтверждает и их интерес к классической музыке", - отметили в Spotify. Список возглавили композиторы XVIII века Иоганн Себастьян Бах и Вольфганг Амадей Моцарт. Российский композитор Петр Ильич Чайковский, ставший самым прослушиваемым отечественным музыкантом за рубежом, на родине оказался третьим.

Рейтинг самых прослушиваемых рок-исполнителей возглавила группа "Король и Шут", а победители конкурса "Евровидение" - итальянская группа Maneskin - оказались на второй строчке. Также в пятерку попали группы "Нервы" и "Кино", певица Земфира. Американские инди-рокеры Imagine Dragons заняли шестое место, немцы Rammstein - восьмое. Закрывает топ-10 также отечественная команда - "Би-2".

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.