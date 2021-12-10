Липецкая область с ноября почти вдвое сократила число коек для пациентов с ковидом

ТАСС, 10 декабря. Власти Липецкой области с начала ноября в 1,8 раза сократили число коек для пациентов с ковидом - с 3 100 до 1 700 мест. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации региона.

"В инфекционных госпиталях 1 700 коек, занято 1 159, свободный коечный фонд - 31,8%", - сообщила она.

Сокращение числа коек связано с двукратным уменьшением числа госпитализаций пациентов с ковидом: на 1 ноября в Липецкой области для них было создано 3 100 мест, из которых было занято 2 500.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 77 885 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 70 562 человека, 2 536 умерли. В регионе действует система QR-кодов.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, в том числе представителей образования, здравоохранения, общественного транспорта, социальных услуг, ЖКХ. В регионе планируют привить 730 008 человек, что составляет 80% взрослого населения. На 10 декабря первую прививку сделали 670 902 человека, дважды привились - 625 600, план выполнен на 85,6%.