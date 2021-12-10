Дорожный комитет Ленобласти проконтролирует строительство развязки в Лужицах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области и "Ленавтодор" ведут контроль за строительством дорожной развязки к комплексу по переработке газа в Кингисеппском районе у села Лужицы. Об этом сообщил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов в комментарии, который распространила пресс-служба ведомства.

Просьбу изменить прохождение транспортной развязки, затрагивающей территорию деревни Лужицы в Кингисеппском районе Ленинградской области, озвучил режиссер Александр Сокуров в четверг в ходе заседания совета по правам человека у президента России Владимира Путина. Развязка строится для реализации крупного инвестиционного проекта по возведению завода по переработке этаносодержащего газа.

"Дорожный комитет Ленинградской области и "Ленавтодор" организовали контроль строительства комплекса по переработке газа в Кингисеппском районе. Первый инспекционный выезд был проведен в минувший вторник, основные вопросы касались обустройства съездов, очистки большегрузов, организации парковочного пространства", - говорится в комментарии.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что строительство этого дорожного объекта находится в ведении Упрдор "Северо-Запад".

"Согласно нормативам, технические условия на обустройство съездов с автомобильных дорог выдаются теми организациями, на балансе которых они находятся. В данном случае - это федеральная трасса, находящаяся в ведении Федерального казенного учреждения Упрдор "Северо-Запад". Администрация Ленинградской области не имеет отношения к организации данного примыкания", - отмечается в сообщении.