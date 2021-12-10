Власти выделят субсидии на строительство зарядных станций для электротранспорта на Кубани

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Инвесторы, которые буду строить зарядные станции для электротранспорта в Краснодарском крае, получат субсидии в размере 60% на приобретение оборудования и 30% - на подключение к электрическим сетям. Всего в ближайшие два года в регионе планируется разместить и подключить более 120 станций, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в пятницу.

"Субсидия инвесторам будет достигать 60% от понесенных затрат при приобретении необходимого оборудования и 30% при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В Краснодарском крае в качестве основного инвестора рассматривается ПАО "Россети Кубань". Кроме того, на совещании присутствовали руководители других предприятий, которые выразили готовность к сотрудничеству", - говорится в сообщении.

10 декабря вице-губернатор Краснодарского края Александр Трембицкий провел совещание по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Всего в регионе до конца 2023 года планируется разместить и подключить 124 электрозарядных станции в направлении Азовского и Черноморского побережья, включая Крымский мост.

Ранее работы планировалось завершить к концу 2022 года. В планах на 2022 год реализация 71 объекта. В пресс-службе ТАСС объяснили, что корректировка сроков произошла после проведения консультаций с Минэкономразвития России.

В мае ведомство представило концепцию развития электротранспорта, целями которой выступают создание в стране новой технологической отрасли и увеличение к 2030 году объема производства электромобилей в России до 10% от общего объема производства транспортных средств. Пилотными регионами для реализации программы станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань, там разработают программы развития инфраструктуры. По оценкам ведомства, количество приобретаемых электромобилей в России увеличится за восемь лет с 1,7% до 15%. Кроме того, число зарядных станций к 2030 году вырастет до 150 тыс. штук. На реализацию проекта направят 590 млрд рублей, из которых частные инвестиции составят порядка 500 млрд рублей, сообщил начальник отдела департамента секторов экономики Минэкономразвития Рустам Абульмамбетов.