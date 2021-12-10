Лига безопасного интернета предлагает профсообществу обсудить статус блогеров

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лига безопасного интернета предлагает обсудить необходимость изменения статуса блогеров с аудиторией выше 100 тыс. человек. Об этом ТАСС сказала директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Некоторые блогеры по охвату аудитории уже стали больше, чем СМИ. Они часто имеют целую команду сотрудников, свой продакшн. Но при этом у СМИ серьезная ответственность за действия перед всем обществом, прописаны правила их работы. А блогеры, которые оказывают колоссальное влияние на свою аудиторию, такой ответственности не несут", - отметила она.

Мизулина предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении "минимальных правил работы для блогеров с аудиторией свыше 100 тыс. человек, либо приравнивания их к СМИ или создания нового типа лица - "производитель контента в соцмедиа".

Также она считает, что важно обсуждать и защиту авторских прав блогеров, защиту их аудиовизуального контента. "Может быть тем, кто создает позитивный контент, основанный на традиционных, культурных, исторических, духовно-нравственных ценностях, стоит оказывать какие-то преференции", - уточнила собеседница агентства.

Глава лиги предложила обсудить эти вопросы на площадке Общественной палаты РФ с представителями профессионального сообщества уже в январе 2022 года.