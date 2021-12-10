Москалькова заявила, что не выступает против абортов в установленные медициной сроки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не выступает против искусственного прерывания беременности, но проводить аборт следует только в установленные медициной сроки.

"Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. Она взвешивает ситуацию и принимает такое решение", - сказала омбудсмен в пятницу, отвечая на вопросы студентов в ходе лекции в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина.

По словам Москальковой, медицина "посчитала, что есть сроки, во время которых допустим аборт, потому что это еще не сформировавшийся человек". "По истечению этих сроков он запрещен и приравнен уже к причинению вреда человеку, лишению его жизни. <...> Позднее этого срока нельзя делать аборт", - подчеркнула она.

Согласно действующему законодательству, каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям - при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласия женщины - независимо от срока беременности.