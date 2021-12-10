В Подмосковье начнется акция по самостоятельной рубке елей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Московской области смогут самостоятельно срубить новогоднее дерево в Дмитровском и Сергиево-Посадском питомниках. Акция по рубке елей пройдет с 13 декабря по 7 января, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Такие акции мы проводим третий год подряд, и они находят живой отклик у жителей нашего Подмосковья. Ведь мы говорим не только о запретительных мерах - что нельзя рубить в подмосковных лесах деревья к Новому году, речь о том, где и как это можно сделать <...>. Спрос на такую услугу в области есть, на плантации приезжают целыми семьями и многие даже хотят сделать выбор елки в лесном питомнике семейной традицией. Это эффективная профилактика предотвращения незаконных рубок в лесах", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что выбрать и срубить понравившуюся ель можно будет в двух лесных питомниках - Дмитровском и Сергиево-Посадском. Под рубку предназначены только специально выращенные для этих целей деревья. "Их стоимость вполне демократичная. Например, самый популярный размер от 1 м до 1,5 м будет стоить от 300 рублей. Двухметровую ель можно приобрести по цене от 800 рублей. А если вы любите миниатюрный формат и ограничены в месте установки елки, то деревце до метра можно купить всего за 200-250 рублей или взять хвойный лапник за 30 рублей за ветку", - приводятся в сообщении слова председателя комитета лесного хозяйства региона Елены Казимир.

В комитете рассказали, что акция по самостоятельной рубке елей продлится до 7 января 2022 года.