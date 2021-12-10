Володин купит самолет Як-42 для мемориала погибшим авиаторам в Саратове

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин откликнулся на просьбу выкупить последний из оставшихся самолетов, которые выпускались на Саратовском авиационном заводе, и попросил жителей определить место, где он будет располагаться в качестве мемориального комплекса погибшим авиаторам. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы.

"Вячеслав Володин обсудил с жителями планы по установке в Заводском районе мемориального комплекса погибшим авиаторам. <…> Также Володин сообщил, что на свои личные средства купит самолет Як-42. Ранее общественники обращались с просьбой выкупить последний из оставшихся самолетов, который выпускался на Саратовском авиационном заводе", - сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, раньше мемориал располагался на территории завода, но был разрушен. Активисты и жители просили Володина о воссоздании памятника. В течение месяца, по предложению спикера Госдумы, общественники должны определить, как будет выглядеть будущий мемориал и где располагаться.