Комиссия Мосгордумы поддержала установку памятников Зиничеву и Герье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поддержала предложение об установке памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

"Предложение о возведении памятника Герою Российской Федерации, министру РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, трагически погибшему при исполнении служебного долга, поступило от Российского военно-исторического общества. Место возведения - сквер Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково, ул. Кременчугская, д. 5, корп.1", - сказал в ходе заседания председатель комиссии Евгений Герасимов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, источник финансирования возведения памятника - средства РВИО в размере 20 млн рублей.

Кроме того, комиссия поддержала установку культурно-архитектурной композиции, посвященной русскому историку и общественному деятелю Владимиру Ивановичу Герье и российскому студенчеству у главного корпуса Московского педагогического государственного университета (МПГУ) на ул. Малая Пироговская в районе Хамовники. Кроме того, установку памятника планируется приурочить к 150-летию основания МПГУ, которое будет отмечаться в ноябре 2022 года. Средства на установку монумента в размере 25 млн рублей будут выделены университетом.

Ранее оба предложения были рассмотрены и единогласно одобрены комиссией при Мосгордуме по монументальному искусству. На проект памятников планируется провести открытые конкурсы.