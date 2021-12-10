Астраханский архитектурный университет с 2022 года войдет в Астраханский госуниверситет

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Астраханский государственный архитектурно-строительный университет (АГАСУ) в 2022 году будет присоединен к Астраханскому госуниверситету (АГУ). Об этом сообщил ТАСС ректор АГУ Константин Маркелов в кулуарах конгресса молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории.

Учредителем АГАСУ является Астраханская область, вуз был создан в 1992 году, включает ступени образования от малой академии для школьников до профильного вуза специалистов строительной отрасли и ЖКХ.

С вхождением в состав АГУ вуз поменяет сменит статус вуза регионального уровня на федеральный. "Объединение вузов будет происходит путем присоединения Астраханского строительного университета к АГУ, уже решение принято учредителями и АГАСУ, а также АГУ. Мы сейчас находимся в процессе. У нас есть дорожная карта в течение года процесс мы должны завершить. Там есть разные имущественные и юридические решения. Мы договорились о том, чтобы уже в новый учебный год к 1 сентября 2022 году мы должны пойти объединенным университетом", - сообщил Маркелов.

Он добавил, что сокращение трудового коллектива присоединяемого вуза не планируется, так как АГАСУ, а также строительный колледж будут присоединяться в составе АГУ Академией строительства и архитектуры. Программы подготовки двух вузов будут синхронизированы, а действующий факультет архитектуры и дизайна АГУ станет частью академии.

"При объединение произойдет расширение направлений. Сегодня есть ряд потребностей строительной отрасли юга России, где необходимы новые специальности, они скорее всего пойдут на таком междисциплинарном уровне. Это управленческие кадры, IT-технологии в строительстве, использование искусственного интеллекта, те будущие направления и программы подготовки, которые нам предстоит расширять. Многое будет зависеть от потребностей региона, от потребностей потребителей для кого мы готовим кадры", - отметил Маркелов.

Конгресс молодых ученых открылся в среду. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, победителей конкурсов грантов. Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание". Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.