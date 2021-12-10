Дагестан и Ставрополье лидируют по числу победителей конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Республика Дагестан и Ставропольский край вошли в число лидеров по количеству победителей XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна - моя Россия". Об этом говорится в пресс-релизе АНО "Россия - страна возможностей".

Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

"Ставропольский край вошел в десятку лидеров по числу победителей конкурса - авторами лучших проектов признаны семь представителей региона. В копилке края четыре золотые и одна бронзовая медаль. Еще два юных жителя региона стали победителями специальной номинации "Сказки о космосе", - говорится в сообщении.

А в копилке Республики Дагестан - серебряная медаль и два специальных приза проекта. Еще два юных жителя региона стали победителями специальной номинации "Сказки о космосе". Среди представителей Северного Кавказа победителями специальной номинации "Сказки о космосе" также стали Салим Асланов из Кабардино-Балкарской Республики и Ренат Кишмахов из Карачаево-Черкесской Республики.

В 2021 году всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" проводился в 18 раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос. Всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в план реализации Года науки и технологий в России.