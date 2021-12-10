Минкультуры надеется перейти на цифровое хранение экземпляров фильмов за два года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ в ближайшие два года надеется перейти на цифровую форму предоставления обязательного экземпляра фильмов для хранения в Госфильмофонде России. Об этом рассказала глава департамента кинематографии и цифрового развития министерства Светлана Максимченко на конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации" в пятницу.

"Мы стремимся к тому, чтобы сделать не только подачу и предоставление услуг цифровыми, но и сделать предоставление обязательного экземпляра цифровым. У нас есть несколько законов, которые регулируют эту ситуацию. <…> В прошлом году мы запустили процесс по внесению изменений в оба эти закона", - сказала Максимченко.

После внесения изменений в федеральный закон, добавила она, файлы будут помещаться в защищенное цифровое хранилище. "Надеюсь, что в идеальном мире это одно окно, куда загружается файл обязательного экземпляра, дальше из него генерируется просмотровая копия, мы уходим полностью от всех носителей, все заполняется в электронной форме госуслуг", - пояснила Максимченко.

Глава департамента отметила, что процесс цифровизации не будет быстрым. "Мы уже год его пытаемся сдвинуть, но я надеюсь, что это перспектива одного-двух лет. Какие-то вещи мы успеем сделать в 2022 год, что-то мы сможем сделать только к 2023 году, но, тем не менее, это какое-то обозримое будущее. Это во многом облегчит и ускорит какие-то процессы", - сказала Максимченко.

Минкультуры также планирует в ближайшее время перейти на реестровый принцип выдачи прокатного удостоверения, когда кинотеатрам не потребуется бумажный экземпляр.

О конференции

Вторая ежегодная научно-техническая конференция, посвященная стандартизации цифрового кинопроцесса, открылась в столице в пятницу. Ее участники обсудят ситуацию на рынке, возможности развития киноиндустрии в современных условиях и технические особенности цифровой трансформации. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая направила гостям видеообращение, мероприятие "зарекомендовало себя площадкой для открытого диалога государства с профессиональными кинематографистами".

"Технологии стремительно развиваются и влияют на производство, предъявляют новые требования к качеству показа в кинотеатрах. Цифровые платформы дистрибуции значительно меняют рынок и открывают возможности для инвестиций в отрасль. Важнейшей задачей для нас остается совершенствование системы хранения копий и расширение доступа зрителей к уникальным архивным фильмам", - подчеркнула она.