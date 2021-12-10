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Новый год и Рождество

Жители Тувы будут отдыхать в феврале в день празнования восточного Нового года

Согласно традиции, праздник символизирует очищение, новую жизнь

ТАСС, 10 декабря. Верховный Хурал (парламент) Тувы утвердил постановление, согласно которому 2 февраля 2022 года, день празднования Шагаа - Нового года по лунному календарю - считается выходным. Об этом сообщила пресс-служба парламента региона.

"Новый год по лунному календарю - Шагаа - на территории Республики Тыва наступает 2 февраля 2022 года. Согласно принятому постановлению, этот день считается выходным", - сообщила пресс-служба.

Дата Шагаа каждый год меняется. Она рассчитывается по лунному календарю. Чаще всего праздник отмечается в конце зимы - начале весны. В 2021 году он выпал на 12 февраля.

Согласно традиции, праздник символизирует очищение, новую жизнь. В дни Белого месяца принято ходить в гости и угощать родных и близких молочными продуктами.

Теги
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