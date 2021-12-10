Центры управления регионом создали все субъекты СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Центры управления регионом появились в каждом субъекте Северного Кавказа. Работа с населением в таком формате в округе признана эффективной, сообщили журналистам в пятницу в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) по итогам заседания совета с главами регионов.

"На сегодняшний день можно констатировать, что в рамках Северо-Кавказского федерального округа это поручение выполнено полностью. Центры управления регионами созданы во всех субъектах округа, они прочно встроены в региональную систему принятия решений, имеют выстроенную модель обмена данными с муниципалитетами, ими уже ведется ритмичная плодотворная работа", - приводятся в сообщении слова полпреда Юрия Чайки.

Центры управления регионом позволяют оперативно собирать жалобы и обращения населения, реагировать на них, проводить социологические исследования. "По нашей инициативе в городе Пятигорске создан первый в России окружной координационный центр. На его базе происходит обобщение информации, получаемой из других регионов, и координация деятельности региональных центров. Считаю, что это направление реализации государственной информационной политики на Северном Кавказе можно признать эффективным", - отметил Чайка.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать повсеместно Центры управления регионами. В задачи центров входит организация обратной связи по обращениям граждан в сети Интернет, общая координация работы в информационном пространстве на региональном уровне.