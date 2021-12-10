В Татарстане восстанавливается пассажиропоток после введения QR-кодов в транспорте

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток в Татарстане восстанавливается после трех недель с момента введения QR-кодов в транспорте, сообщил журналистам на пресс-конференции и. о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.

"Пассажиропоток в первую неделю упал по республике почти на 23%, это была самая тяжелая неделя - и пассажиры привыкали, и перевозчики. Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показывает снижение пассажиропотока на 16%, то есть мы приросли порядка 7% к первой неделе, пассажиропоток имеет тренд на восстановление. На сегодняшний день у нас снижение 13% пассажиропотока", - сказал Сидоров.

Он, рассказал, что правительством и Минтрансом региона подготовлена методика по возмещению выпадающих доходов и затрат, связанных с возложением на перевозчиков новых функций. Все необходимые материалы, по его словам, собраны, предварительные расчеты выполнены, после проверки достоверности представленных сведений будут определен порядок выплат и произведены сами выплаты.

Он отметил, что также сократилось количество звонков на горячую линию. По его словам, если в первые дни после введения QR-кодов на транспорте в министерство поступало ежедневно по 80-90 звонков, то сейчас их пять-шесть в день.

Ограничения в регионе

С 22 ноября в Татарстане ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могли пользоваться им без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. С 26 ноября общественным транспортом могут пользоваться и граждане с "республиканским" QR-кодом, который будет выдаваться медучреждениями привитым одним компонентом, а также тем, у кого есть медотвод от вакцинации. Это касается всех татарстанцев старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

В Татарстане на 10 декабря было зарегистрировано 185 новых случаев коронавируса. Как ранее заявили в управлении Роспотребнадзора по региону, заболеваемость в республике снижается. Всего в Татарстане зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19.

По данным Минздрава Татарстана на 10 декабря, в республике привиты 2 189 735 человек - это 72% от взрослого населения, из них завершили цикл вакцинации 1 855 123 человека.