Власти Алтая из-за жалоб расторгли договор с регоператором, обслуживающим 93 тыс. жителей

БАРНАУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Минстрой Алтайского края расторг договор с региональным оператором ТКО, обслуживающим 93 тыс. жителей Алейской зоны из-за многочисленных жалоб и нарушений при вывозе мусора, сообщает пресс-служба регионального Минстроя в пятницу.

"Решение принято единогласно на заседании межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители краевых Минстроя и Минприроды, Госинспекции и управления по госрегулированию цен и тарифов, а также эксперты ОНФ. Причиной расторжения договора стали обращения глав муниципальных образований, жалобы юридических лиц и жителей о многочисленных нарушениях регоператором правил обращения с ТКО и условий соглашений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального министерства ТАСС уточнили, что регоператор "Экостар" обслуживал в этой зоне 93 тыс. жителей Алейска и еще девяти районов. По поручению Минстроя региона отходы с площадок вывозят и ликвидируют образовавшиеся стихийные свалки силами администраций муниципальных образований с привлечением местных подрядчиков.

"В настоящее время ведомство решает вопрос присвоения статуса регоператора в зоне без проведения конкурсных процедур на срок не более года. Конкурсные же процедуры пройдут в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение с компанией "Экостар" подписали в августе 2021 года по результатам конкурсных процедур.

Всего в Алтайском крае работают семь регоператоров в семи зонах региона.