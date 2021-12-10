Разработка проекта нового корпуса новосибирского онкодиспансера начнется в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Разработка проекта эндоскопического корпуса онкодиспансера в Новосибирской области, построенного в 1960-е годы, начнется в 2022 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в пятницу министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, поскольку показатели заболеваемости онкологией в регионе превышают среднероссийские, и число обращений за специализированной медпомощью растет.

"Нам сегодня не хватает тех помещений, которые расположены на территории онкодиспансера. Хочется сказать, что тот опыт модульных конструкций, который мы уже применили на территории онкодиспансера - и патоморфологический корпус, и корпус для дневного стационара, корпус для МРТ-томографа - говорит нам о том, что мы можем себе позволить построить и еще вот этот корпус для проведения внутрипросветной эндоскопии. На сегодняшний день медико-техническое задание полностью отработано, <...> поэтому все это передано в управление капитального строительства Минстроя Новосибирской области, на 2022 год запланировано проведение конкурса на проектные работы", - сказал Хальзов.

Министр уточнил, что в дальнейшем, когда станет известна стоимость проекта, будет решаться вопрос и о выделении дополнительных средств для строительных работ. По его словам, средства на проектирование заложили.

Как рассказывал главный онколог области Вадим Захаров, в новом трехэтажном корпусе разместится оборудование для эндоскопии, полученное по нацпроекту "Здравоохранение". Там будут проводиться и онкогинекологические, и онкоурологические операции. Один из этажей будет занят под внутрипросветную эндоскопию, ФГС, бронхоскопию и колоноскопию. Руководство онкодиспансера намерено разместить в новом здании не менее 30 коек для пациентов.

Смертность от рака в Новосибирской области стоит на третьем месте после сердечно-сосудистых заболеваний и травматизма. В 2019 году в области отмечено более 474 случаев заболеваемости на 100 тыс. населения, что выше как общероссийского, так и среднего по Сибирскому федеральному округу, а в 2020 году из-за пандемии выявляемость онкозаболеваний снизилась на 10%.