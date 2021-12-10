Строительство полигона ТКО завершили в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Подрядчики в Магнитогорске (Челябинская область) завершили строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Это позволит закрыть действующую свалку, которая расположена недалеко от города, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В Магнитогорске завершено строительство нового полигона ТКО мощностью 200 тыс. тонн сортировки. Это позволит закрыть действующую свалку на рекультивацию", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сейчас заканчивается лицензирование, подготовка необходимых документов, и в первом квартале будущего года полигон начнет работать. "Важно, что мы закроем старую магнитогорскую свалку, проблемный объект. Это часть комплексного плана по улучшению качества воздуха в Магнитогорске. Уже началось проектирование рекультивации свалки, в процессе реализации будем использовать опыт, полученный в Челябинске", - цитирует губернатора пресс-служба.

Магнитогорская городская свалка площадью 35 га начала работать в 1953 году. Мусор на ней периодически горит, что становится причиной неприятного запаха.