Грузоподъемность единственной ледовой переправы через Обь на Ямале увеличили до 15 т

ТАСС, 10 декабря. Грузоподъемность единственной ледовой переправы через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе, действующей между городами Салехард и Лабытнаги, повысили до 15 т. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"10 декабря с 11:00 (09:00 мск) на ледовой переправе через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги повышена грузоподъемность до 15 т для колесных транспортных средств и до 25 т - для гусеничного транспорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на грузоподъемность переправы влияет толщина льда. Повышение тоннажа происходит постепенно, в зависимости от погодных условий.

На зимних автодорогах Коротчаево-Красноселькуп, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале продолжается обустройство трасс. Дата открытия каждой сезонной дороги также напрямую зависит от погодных условий.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов. В 2021 году ледовая переправа открылась 24 ноября.