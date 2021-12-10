В Петербурге утром наблюдалась ледяная пыль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Ледяная пыль опустилась на Санкт-Петербург утром в пятницу, сообщили журналистам в городском комитете по благоустройству. Такое явление наблюдалось из-за сильного мороза (утром было около минус 16 градусов) и высокой влажности.

"В пятницу утром в Петербурге, по сообщению синоптиков, наблюдалось любопытное природное явление. В воздухе из-за сильного мороза и высокой влажности повисли ледяные иглы, которые еще называют ледяной или "алмазной" пылью. Такой вид осадков скорее напоминает туман, но отличается от него тем, что состоит не из воды, а из мельчайших ледяных кристаллов. На петербургские улицы лег всего один миллиметр ледяной пыли", - говорится в сообщении.

В комитете также отметили, что дорожные предприятия продолжают вывозить снег с городских улиц. В пятницу улицы чистят 1,2 тыс. работников, а также используется более тысячи единиц техники. "За прошлые сутки на утилизацию было отправлено более 53 тыс. кубометров снега, или порядка 2,6 тыс. груженых самосвалов. Всего с конца ноября с городских улиц вывезено примерно 23,7 тыс. самосвалов снега", - сказано в сообщении.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, с начала календарной зимы к 8 декабря высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла отметки 30 см.