Москалькова считает, что законопроекты о QR-кодах требуют доработки

"Сегодня совершенно очевидно, что законопроекты требуют существенной доработки для того, чтобы появился QR-код и для тех, кто без прививки, но имеет, например, большое количество антител", - заявила она в эфире телеканала ОТР в пятницу. "Много других моментов доработки требует. Буквально сегодня мы получили заключение наших экспертов, которым я направляла эти законопроекты на заключение. Я его готова направить в Государственную думу, там очень много вопросов", - добавила Москалькова.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.