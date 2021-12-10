В Северной Осетии прошел научный конкурс молодых исследователей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. Победители научного конкурса молодых исследователей "Шаг в будущее Осетии" определены в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики в пятницу.

"Подведены итоги XXIII республиканского научного конкурса молодых исследователей "Шаг в будущее Осетии" - федерально-окружного этапа Всероссийского конкурса-выставки научно-технологического и социального предпринимательства "Молодежь. Наука. Бизнес" в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах", - говорится в сообщении.

Определены лучшие работы в шести профессиональных номинациях, победители и призеры научных секций конференции.

Мероприятия конкурса проходили в онлайн-формате. Всего в нем приняли участие 146 молодых исследователей из пяти регионов: Республики Северная Осетия-Алания, Ставропольского края, Астраханской, Волгоградской, Самарской областей.

В 2021 году республиканский конкурс стал федерально-окружным этапом Всероссийского конкурса-выставки научно-технологического и социального предпринимательства "Молодежь. Наука. Бизнес" в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Он является частью проекта Российского молодежного политехнического общества (РМПО) "30 лет программе "Шаг в будущее": развитие научно-технологического и социального предпринимательства школьников-исследователей с использованием интерактивной цифровой среды", удостоенного гранта Президента Российской Федерации.