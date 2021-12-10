В Бурятии введена обязательная вакцинация для работников строительной отрасли

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Бурятии расширили список работников, для которых введена обязательная вакцинация от COVID-19, в него включены работники строительной отрасли. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

"Обязательной вакцинации от COVID-19, кроме ранее определенных категорий граждан, подлежат дополнительно работники строительной отрасли и работающие вахтовым методом. Также регламентирована обязательная вакцинация работников, оказывающих услуги клининговые, охранные, ритуальные, ветеринарные, юридические, консультационные, услуги в сфере страхования и иные", - говорится в сообщении.

Определен срок, до которого специалистам необходимо вакцинироваться, - 17 января 2022 года.

Ранее требование об обязательной вакцинации было введено для работников медицинских и образовательных организаций, работников социальной сферы - сотрудников домов престарелых, домов ребенка, домов инвалидов, социальных работников по обслуживанию на дому. Также это работники транспорта, транспортных узлов - аэропорта, автовокзалов, такси, общественного транспорта и ЖКХ, работники сферы обслуживания - торговли, общественного питания, пищевой промышленности. Кроме того, вакцинироваться в обязательном порядке должны служащие федеральных, муниципальных, органов госвласти республики, работники сферы услуг: парикмахерских, ателье, прачечных, химчисток, саун, бань, салонов красоты, массажных салонов, гостиниц, турбаз и отелей. Обязательна вакцинация для сотрудников учреждений культуры, досуга и спорта, работников МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров, а также специалистов предприятий энергетики.

Кроме того, до 20 декабря 2021 года обязательную вакцинацию должны пройти работники промышленных предприятий и предприятий агропромышленного комплекса.

Первым компонентом в Бурятии от COVID-19 привиты 457 386 человек, это примерно 78% от плана. Завершили первичную вакцинацию 414 925 человек, это порядка 70%, то есть примерно 56% численности взрослого населения. Повторную вакцинацию начали 63 328 жителей республики.