На спортивных матчах в Курской области разрешили присутствовать зрителям

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области по итогам заседания оперштаба по борьбе с ковидом разрешили с 13 декабря проводить матчи профессиональных спортивных клубов с присутствием зрителей, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"По итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу внесены изменения в распоряжение губернатора "О введении режима повышенной готовности". С 13 декабря на матчах профессиональных спортивных клубов трибуны могут быть заполнены на 50%, но присутствовать должно не более 500 болельщиков", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, посетить спортивные матчи болельщики смогут при наличии сертификата о вакцинации или QR-кода. Остальные физкультурные мероприятия по-прежнему будут проходить в Курской области без зрителей, с 13 декабря участие в них смогут принимать дети младше 13 лет. Кроме того, власти региона разрешили возобновить тренировки для спортсменов всех возрастов.

С начала пандемии в Курской области выявлено 78 869 случаев заражения коронавирусом, 1 883 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 608 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 562 тыс. жителей. Регион достиг 83% от плана по вакцинации населения от коронавируса, большинство пунктов продолжит вакцинацию населения региона в новогодние праздники.