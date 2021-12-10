Фурсенко заявил, что итоги года науки в России заслуживают высокой оценки

СИРИУС/ Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Год науки и технологий, объявленный в 2021 году в России по инициативе президента РФ Владимира Путина, заслуживает высокой итоговой оценки и вселяет оптимизм относительно дальнейшего научного развития страны. Такое мнение в пятницу на Конгрессе молодых ученых журналистам высказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Высоко оцениваю [итоги года науки] <...> Мы с этой суетой иногда в забываем о тех больших проблемах и решениях, которые возникают. Сегодня [на завершающем этот год Конгрессе молодых ученых] мы имели возможность подвести итоги, убедиться в том, что несмотря на огромное количество сложностей, с которыми мы сталкиваемся, недостатков, есть основания для оптимизма. Мне кажется, это главный итог года, главный результат работы нашего конгресса", - сказал Фурсенко.

Конгресс молодых ученых проходит 8-10 декабря в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Ожидается, что форум объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.