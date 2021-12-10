Количество жалоб на качество воздуха в Магнитогорске снизилось более чем в два раза за год

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Снижение объема выбросов от стационарных источников в Магнитогорске (Челябинская область) привело к снижению количества жалоб на качество атмосферного воздуха более чем в 2,2 раза за год. Об этом в пятницу ТАСС сообщил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

"Динамика обращений на качество атмосферного воздуха в Магнитогорске, поступивших в министерство экологии Челябинской области, показывает, что за 2020 год всего поступило 87 обращений, а с 1 января по 1 декабря этого года - 38 обращений. Нужно отметить, что положительные изменения качества атмосферного воздуха в городе связаны с реализацией ряда мероприятий", - сказал собеседник агентства.

По словам Лихачева, в 2020 году в Магнитогорске произошло снижение объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 8,1% (16,416 тыс. тонн) относительно 2019 года (второй результат по снижению среди 12 городов-участников проекта "Чистый воздух"). Например, за счет реализации ПАО "ММК" мероприятий четырехсторонних соглашений, в том числе за счет запуска в работу аглофабрики №5, вывода из работы аглофабрики №4, строительства аспирационной системы доменной печи №2.

Кроме того, идет модернизация и усиление системы экомониторинга атмосферного воздуха в городе. Завершено строительство нового современного полигона ТКО, который заменит собой старую городскую свалку и позволит провести ее рекультивацию.

Также за 2019-2020 годы для Магнитогорска за счет средств областного и местного бюджетов приобретены 24 новых трамвайных вагона (экологичный транспорт, развитие которого снижает выбросы от передвижных источников) и проведен капитально-восстановительный ремонт 15 вагонов (общий объем финансирования составляет 634,65 млн рублей). В 2021 году из средств федерального бюджета выделено 370 млн рублей на приобретение трамваев, в июле 2021 года был заключен государственный контракт на поставку 10 трамвайных вагонов, все вагоны закуплены и доставлены в город, проведена оплата.

17 декабря 2020 года сообщалось, что в рамках ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сам обратился с вопросом к журналистке из Магнитогорска, спросив ее об экологической ситуации в регионе. Магнитогорск - второй по величине город в Челябинской области, население - около 416 тыс. человек.