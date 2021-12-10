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Суд в Москве ликвидировал "Лигу избирателей" по иску Минюста

В свою очередь представители фонда собираются подать жалобу на решение суда

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы ликвидировал фонд "Лига избирателей" (признан в РФ иноагентом), удовлетворив иск Минюста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск Минюста и ликвидировал фонд "Лига избирателей", - сказали в суде. Решение пока не вступило в законную силу.

В "Лиге избирателей" журналистам сообщили, что собираются подать жалобу на это решение суда.

Фонд занимается контролем за проведением выборов, а также оказывает правовую поддержку избирателям и консультирует по вопросам голосования.

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