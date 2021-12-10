Голикова рассказала об улучшении ситуации с ковидом в 12 регионах России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом ухудшилась за неделю в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Чечне. В 12 регионах положение улучшилось, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в трех субъектах Российской Федерации. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе", - сказала она.