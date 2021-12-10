В Нижнем Новгороде встретили поезд с Дедом Морозом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза, который 5 декабря выехал из Великого Устюга, прибыл в пятницу в "Новогоднюю столицу России - 2022" - Нижний Новгород. Сказочному персонажу подарили книгу об истории города, который в 2021 году отмечает 800-летие.

Поезд днем прибыл на Московский вокзал, где его, несмотря на морозную погоду, встречали дети и их родители. Дед Мороз прибыл в Нижний Новгород со Снегурочкой, гномом и снеговиками-затейниками. Дети рассказали сказочному персонажу об истории Нижнего Новгорода, в том числе о летчике Валерии Чкалове, который со своим экипажем в 1937 году совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в США.

"Знаете и любите город свой, каждый год в городе моем в вотчине сказочной встречаю я ребятишек со всего света. Очень часто они меня к себе в гости приглашают, вот я и решил отправиться в необыкновенное путешествие. Мои друзья - железнодорожники - снарядили мне поезд, чтобы я в каждый город успел и сказкой своей поделился. Очень рад я вас всех видеть", - обратился к встречающим Дед Мороз.

По словам заместителя губернатора, министра культуры региона Олега Берковича, в пятницу приездом поезда фактически начинаются мероприятия "Новогодней столицы России". "Спустя столько лет прибытие поезда действительно производит впечатление, очень впечатляет этот пар, и погода такая у нас сегодня - солнце и минус 18, чувствуется, что вместе с Дедом Морозом к нам пришла настоящая зима. Здорово, что у нас сегодня начинаются мероприятия "Новогодней столицы", а уже завтра нас ждет большой новогодний парад на Большой Покровской", - рассказал Беркович.

Глава департамента культуры Нижнего Новгорода Светлана Гуляева предложила новую традицию - дарить в городах, куда прибывает сказочный персонаж, подарки самому Деду Морозу. Она подарила ему книгу. Как рассказал ТАСС Олег Беркович, книга - это совместный проект АНО "Центр 800" и издательства TATLIN. Главным героем в издании становится сам город, его прошлое, настоящее и будущее. Авторы текстов - писатели, историки, искусствоведы, философы, художники, филологи - пишут о городе, исходя из своего профессионального и творческого опыта.

О проекте

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.

Главный инженер Горьковской железной дороги (ГЖД) Андрей Ищенко сообщил, что поезд преодолеет более 12,5 тыс. км по железной дороге и побывает в 36 городах. Следующими его остановками станут, в том числе, Казань, Киров и Ижевск.