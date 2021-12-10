В России уровень коллективного иммунитета к ковиду достиг 55,7%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю увеличился с 53,7% до 55,7%. Полный цикл вакцинации в стране прошли 67,26 млн раз, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла - 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%. Достигнуть уровня в 80% можно, только если каждый гражданин, не имеющий противопоказаний, защитит себя и своих близких с помощью вакцины", - сказала она.

Среди российских регионов лидером по уровню коллективного иммунитета остается Севастополь (83,7%). "Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва. При этом небольшое снижение уровня коллективного иммунитета произошло в Магаданской области и Чеченской Республике", - добавила Голикова.

Ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина вице-премьер отмечала, что темпы вакцинации не должны замедляться, поскольку показатели коллективного иммунитета будут снижаться из-за необходимости ревакцинировать уже привившихся жителей. Для достижения коллективного иммунитета, по ее словам, необходимо привить 80% взрослых россиян, или более 90 млн человек.