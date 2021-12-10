Карантин ввели в колонии ИК-5 в Кировской области из-за COVID-19

КИРОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Карантин из-за регистрации случаев COVID-19 введен в колонии ИК-5 в Кировской области. Больных в тяжелом состоянии нет, сообщается на сайте УФСИН России по региону.

"В связи с регистрацией случаев заболевания новой коронавирусной инфекции среди осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 УФСИН России по Кировской области, (...) в данном исправительном учреждении введены режимно-ограничительные мероприятия (карантин). Благодаря своевременно проведенному комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе организованной вакцинации осужденных против новой коронавирусной инфекции охватом более 65%, заболевание преимущественно протекает в бессимптомной или легкой форме. Больных в тяжелом состоянии нет", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону, в колонии на период карантина запрещены длительные и краткосрочные свидания. Число заболевших в пресс-службе не уточнили. На сайте УФСИН по региону отмечается, что больным оказывают необходимую медицинскую помощь, в наличии имеется достаточный запас лекарств, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков. Кроме того, организовано проведение ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

"В настоящее время эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции удовлетворительная, контролируемая. Новых случаев заболевания не зарегистрировано", - уточнили в пресс-службе.