Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу провело выездной прием на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 10 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) провело выездной консульский прием в провинции Хайнань. Об этом ТАСС сообщил сотрудник генконсульства.

Прием состоялся 9 декабря в административном центре региона - городе Хайкоу. Консульские услуги были оказаны в общей сложности 62 гражданам РФ, которые постоянно проживают на Хайнане.

"В основном граждане обращались по таким вопросам, как замена и оформление загранпаспортов нового поколения с биометрическими данными, оформление доверенностей, справок и других документов", - отметил представитель генконсульства. Он отметил, что выездные консульские приемы проводятся на Хайнане регулярно: последний из них прошел в сентябре этого года.

Помимо Хайнаня, в консульский округ генконсульства РФ в Гуанчжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район КНР.