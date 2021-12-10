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Reuters: Германия согласилась принять 25 тыс. афганских беженцев

В письме еврокомиссара говорится, что беженцев также разместят в Нидерландах, Швеции, Испании и во Франции

ТАСС, 10 декабря. Германия обязалась дать приют 25 тыс. беженцев, покинувших Афганистан. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Уязвимые люди и беженцы, подвергающиеся риску, ждут того, чтобы начать новую жизнь в безопасности и с достоинством", - говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Юханссон от 9 декабря, которое оказалось в распоряжении Reuters.

Европейский политик призвала страны - члены ЕС выполнить свои обещания по принятию беженцев до 2022 года, в соответствии с которыми 40 тыс. человек должны быть размещены в Европе.

Согласно документу, 25 тыс. из них расположатся в Германии. В Нидерландах будут размещены более 3 тыс., во Франции и Испании - более 2 тыс., в Швеции - 2 тыс.

В августе практически одновременно с выводом американских сил из Афганистана радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило власть в стране. Легитимность назначенного им правительства пока не признала ни одна страна. Власть талибов не пользуется всеобщей поддержкой, что увеличило поток беженцев в Европу.

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ШвецияГерманияИспанияНидерландыФранция
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